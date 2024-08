Parigi 2024 pallanuoto femminile | Setterosa qualificato ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Col brivido ma ilè aidel torneo dialle Olimpiadi di. Dopo la sconfitta con la Spagna con il punteggio di 13-11, le azzurre del CT Carlo Silipo dovevano sperare che la Francia non perdesse contro la Grecia con 8 gol di scarto (o 7 dal 13-6 in su): alla fine le transalpine sono state battute ma 11-4, per cui per un solo gol l’Italia tira un sospiro di sollievo e martedì affronterà l’Olanda per provare a sognare un posto in semifinale.aiSportFace.