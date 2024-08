Pallanuoto femminile Setterosa ai quarti di finale! Non riesce per un gol il biscotto tra Francia e Grecia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Una serata che ha veramente dell’incredibile. Per fortuna, però, la Nazionale italiana dine è uscita vincitrice. Le azzurre delinfatti conquistano l’accesso aidialle Olimpiadi di Parigi. Il pericolo era infatti quello di unnella sfida serale tra, con il +8 delle elleniche che avrebbe tenuto fuori dal prossimo turno le italiane. Il match è apparso nettamente regolare, almeno per 35?, prima di un calo netto delle transalpine nell’ultima parte di gara. Le elleniche ad un minuto dal termine sono state sul +7, con la palla (in superiorità numerica) per poter portarsi sul +8. Nonostante una difesa tutt’altro che con le mani addosso della, laha deciso di non tirare per non falsare il torneo.