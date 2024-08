Napoli dalla sconfitta con il Girona alla stasi sul mercato | il silenzio di Conte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 - Ci sono silenzi più eloquenti delle parole e ce ne sono altri che si prestano a diverse chiavi di lettura. Nel caso di quello di Antonioci si piazza nel mezzo: forse è troppo presto per far scattare l'rme rosso, ma probabilmente la pesantecontro il, seppur sempre nelsto del calcio d'agosto, qualcosa avrà smosso in seno al tecnico salentino, che dopo l'inizio boom della sessione dimagari si aspettava un altro ruolino di marcia. Invece il, messe le prime toppe, cosa comunque non scontata, si è un po' accartocciato su se stesso e su questioni, anche di principio, che permangono a meno di una settimana dall'inizio ufficiale della stagione, in programma sabato 10 agosto contro il Modena per i 32esimi di finale di Coppa Italia.