Metropolitana M4 riapre si torna a viaggiare tra San Babila e Linate

(Di domenica 4 agosto 2024) Milano, 4 agosto 2024 – In attesa che apra l’intera linea dellaM4, proseguono i test. L’ultima tranche di prove iniziata il 19 luglio dovrebbe terminare il prossimo 6 agosto, successivamente riaprirà la tratta tra SanM4 chiusa, fino a quando: bus, tram e percorsi alternativi Per il momento, comunque, non è ancora stata fissata una data per l’apertura della linea blu nella sua totalità. “Non c'è una data per l'apertura di M4, ma confermo che stiamo correndo per arrivare a fine settembre, i primissimi di ottobre – aveva detto il sindaco Giuseppe Sala qualche giorno fa -. Mentre purtroppo a causa delle autorizzazioni andremo un po' lunghi sull’introduzione di una Ztl nel quadrilatero, ma lo faremo comunque”. La M4 La M4 passerà da 14 treni e otto fermate a 47 treni e 21 fermate.