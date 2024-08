Lo scrittore Baldoni piange la moglie | Due vite in una 55 anni insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) "Duein una". La ripete più volte questa frase Cesareanconetano di fama nazionale e internazionale. Le duein questione sono la sua e quella di BarbaraCordes, l’amatissimascomparsa a 78dopo aver combattuto per dieci mesi una di quelle malattie che non lascia scampo. Duein una. Non solo per i 55di matrimonio, per un rapporto straordinariamente intenso fatto di "momenti fantastici, emozioni, sfide, viaggi, riconoscimenti", come ricorda lo. Trae la ‘sua’ Barbara c’era qualcosa di più. "Lei ha fatto un’operazione maieutica: ha tirato fuori da me tutte le mie potenzialità creative. Lei le ha capite prima di me. Quando mi conobbe ero ‘solo’ un giornalista d’attacco. E’ grazie a lei che, nel corso del tempo, ho creato oltre cinquanta opere. Barbara è sempre stata al mio fianco.