Las Azules la recensione | quattro amiche e un paio di indagini

(Di domenica 4 agosto 2024) La serie: Las, 2024. Creata da:Fernando Rovzar. Cast: Bàrbara Mori, Amorita Rasgado, Ximena Sariñana, Natalia Téllez, Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappan, and Horacio García Rojas. Genere: Drammatico, giallo. Durata: 60 minuti circa/10 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su Apple Tv+, in lingua originale. Trama: Un serial killer uccide le donne e terrorizza la città. María, Valentina, Gabina e Ángeles entrano nella neonata divisione della polizia femminile. María e le altre agenti scoprono per caso una nuova vittima dello Svestitore, mentre la polizia arresta un uomo che secondo loro è innocente.. A chi è consigliato? Lasè destinata a un pubblico adulto appassionato di drammi storici e thriller polizieschi. I fan di serie come Mindhunter e Narcos troveranno in questa trama avvincente un mix di indagine criminale e critica sociale.