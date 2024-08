Guerra totale | Israele in massima allerta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 agosto 2024) Tel Aviv, 4 agosto 2024 –si sta preparando a una possibile rappresaglia da parte di Iran e Hezbollah nei prossimi giorni. Secondo quanto riferito dall’emittente Canale 12, l’apparato di sicurezza israeliano è in “” e i Paesi membri di una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti sono pronti a intercettare eventuali attacchi. Hezbollah. Il “partito di Dio” che vuole cancellareStando a quanto riferito dalla stessa emittente, la leadership israeliana ha tenuto discussioni su come rispondere a tali attacchi, inclusa la capacità di affrontare “un’entrata inin questo contesto“. Secondo il quotidiano iraniano ultraconservatore Kayhan, il prossimo raid potrebbe prendere di mira città strategiche come Tel Aviv e Haifa, nonché le case dei funzionari israeliani, a differenza dell’attacco di aprile quasi completamente sventato.