Folgorato vicesindaco di Ceres Torino si appoggia a un palo e cade a terra svenuto | è gravissimo

(Di domenica 4 agosto 2024)), 4 agosto 2024 – Si èto a uned è rimasto. Grave incidente a, nel Torinese, dove ilMauro Poma, 68 anni, è caduto aprivo di conoscenza dopo aver toccato ilin ferro di una tensostruttura che stavano allestendo in piazza. Poma è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Molinette di. Si trova nella terapia intensiva del pronto soccorso ed è intubato, dopo aver avuto un arresto cardiaco prolungato provocato da folgorazione. La prognosi è riservata. Secondo le prime informazioni, ilè caduto aprivo di conoscenza appena si èto a unin ferro della struttura con cucina che stavano allestendo in piazza per una manifestazione sportiva nelle Valli di Lanzo, le “Valliadi”. Immediata la richiesta di soccorso a sanitari e vigili del fuoco.