Fioretto maschile a squadre oggi in tv scherma Parigi 2024 | orari e canale

(Di domenica 4 agosto 2024) Gli, il programma e come vedere in diretta gli incontri dell’Italia nelalle Olimpiadi di. Il bilancio del quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi nell’individuale è una medaglia d’argento (conquistata da Macchi) in mezzo a tante proteste e amarezze. L’obiettivo è quello di lascirsi tutto alle spalle e tentare di salire sul podio nella gara a, in cui ci sono tutti i presupposti per sognare una medaglia e chiudere con un sorriso questi Giochi Olimpici. L’appuntamento è alle ore 11.50 di domenica 4 agosto con i quarti, mentre le eventuali semifinali sono in programma alle 14.50. Di seguito tutte le informazioni per seguire gli assalti in diretta.