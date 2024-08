Farò parte del cast di Beautiful nei panni di me stesso me l’ha proposto il produttore Carla Bruni proverà un mio brano | le rivelazioni di Cristiano Malgioglio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Una ne fa e cento ne pensa.è in giro per l’Italia per promuovere il nuovo singolo “Fernando” e al temposi prepara per il ritorno in giuria a “Tale e quale show”, dal 20 settembre su Rai Uno con Carlo Conti. E non è tutto, Infatti a La Repubblica ha confessato che ha iniziato “una collaborazione con, una cantautrice raffinata, una donna bellissima, le ho mandato dei brani. A fine mese inizia a provarne uno”. Se non rose Poi in autunno sarà sul set di “”.spiega perché: “Ho incontrato ile mi ha chiesto di faredeli: è una cosa pazzesca. Ero a Milano Marittima in hotel e mi si avvicina ilCasey Kasprzyk: ‘Do you speak English?, farebbedi una soap?’. ‘Ma certo’, gli ho risposto, ‘io mi sento Joan Collins anche se non era nella serie’.