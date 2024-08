Cinquestelle nel caos La sfida costituente è nelle mani di Conte Ma il tesoriere sta con Grillo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) "Cinque stelle in cerca d’autore". Si potrebbe anche descrivere così ladel Movimento in agenda per l’ultimo week end di ottobre. Da che il capocomico Beppeè rimasto vedovo dell’ispirazione di Gianroberto Casaleggio, i 5 Stelle non possono infatti che affidarsi alla regia di Giuseppe. E con essa al netto posizionamento nel campo largo progressista entro il quadro del bipolarismo: che negli ultimi due lustri il M5s era invece stato in grado di scombinare più di quanto non fosse mai accaduto nella storia politica sia della Prima che dell’infinita transizione alla Seconda Repubblica.