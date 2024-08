Cina | economia digitale Pechino cresce piu’ del PIL cittadino nel primo semestre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024), 04 ago – (Xinhua) – L’della municipalita’ diha continuato are rapidamente nella prima meta’ di quest’anno (H1), conseguendo una crescita del valore aggiunto del 7,8% su base annua. Questo tasso di crescita e’ di 2,4 punti percentuali superiore rispetto alla crescita del PIL della citta’ durante lo stesso periodo. Il settore ha contribuito per oltre il 60% alla crescita economica della citta’, e i valori aggiunti nei settori dei servizi di informazione e della produzione elettronica sono aumentati rispettivamente del 12,4% e del 20,1% su base annua, come mostrato dagli ultimi dati pubblicati dall’Ufficio municipale di statistica di. Gli scenari di applicazione della digitalizzazione si stanno espandendo continuamente. Alla fine di giugno, il chilometraggio totale dei test di guida autonoma ha superato i 28 milioni di km.