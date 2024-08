Choc al luna park tredicenne sbalzata dalla giostra durante la festa del patrono

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Ancora un brutto incidente al: stavolta a farne le spese è un ragazzino di soli 13 anni. È il terzo episodio di incidente alle giostre registrato in Italia in meno di un mese, con feriti gravi. Nella serata del 3 agosto 2024, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Agi, un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Leporano, nelallestito in occasione dellapatronale di Sant’Emidio. Si tratta di un evento che richiama nella cittadina della provincia di Taranto tanta gente anche da fuori. Leggi anche: “Lo abbiamo visto sparire”. Tragedia in spiaggia, turista muore tra le onde: il dramma si consuma davanti ai bagnantialladelIl giovane è stata sbalzato da unain movimento.