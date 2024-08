Che fine ha fatto Lola Falana? Ecco cosa fa oggi | La mia pace nel convento di clausura

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Loletha Eline (nasce a Camden l’11 settembre del 1942 da un padre cubano e dalla madre americana. Il padre per amore lasciò in giovane età, all’inizio degli anni trenta, l’isola sudamericana per andare a vivere a Philadelphia per seguire la moglie. Così nacque Loletha che trascorse gran parte della propria giovinezza nella città americana. Alta, bella e slanciata Loletha non mise molto per farsi notare e immediatamente si distinse per avere, oltre a delle doti fisiche notevoli, una capacità e sensibilità artistica particolare. Il canto e il ballo da sempre sono stati le passioni di Loletha che iniziò a cantare nella parrocchia della chiesa di Philadelphia.