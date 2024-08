Cacia cuore bianconero | Che anni con l’Ascoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) In uno dei momenti più difficili nella storia delCalcio abbiamo sentito l’indimenticato bomber Daniele. Qual è il ricordo che la lega di più alla storia bianconera? "Sicuramente quello della prima stagione. E stata molto difficile con problematiche quotidiane di tutti i tipi, ma insieme alla squadra fatta di ragazzi fantastici e forti tecnicamente, più noi vecchi, abbiamo creato un gruppo unico con l’obiettivo di andare tutti nella stessa direzione e non c’era posto per chi volesse tentare di cambiare strada".