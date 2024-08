4 di Sera con Paolo Del Debbio è il nuovo access di Rete 4

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilprime time di4 cambia conduzione ma non titolo. Da settembre – dal lunedì al venerdì alle 20.30 –Deltrainerà la primata del canale con 4 di. Mediaset, dunque, conferma di voler puntare sui volti piuttosto che sui titoli per identificare programmi e slot.Delarriverà dopo Roberto Poletti e Francesca Barra, subentrati a Prima di Domani di Bianca Berlinguer, che a sua volta aveva preso in eredità lo spazio occupato da StaItalia condotto da Nicola Porro. Obiettivo: tentare di contrastare la concorrenza di La7, che tra Otto e Mezzo e In Onda ha sempre mantenuto la leadership dell’d’informazione. Le precedenti esperienze di DelinPer Del, confermato ogni giovedìcon il suo Dritto e Rovescio, non sarà una vera e propria novità.