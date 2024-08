Un mese dalla morte di Gloria | Donazione organi riuscita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Unesatto. Tanto è trascorso da quel maledetto 4 luglio, quando la 28ennePignoloni, di Roccafluvione, rimase gravemente coinvolta nell’incidente stradale avvenuto lungo la Salaria a Ponte d’Arli. La ragazza, dopo una settimana di sofferenza, morì sul letto dell’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove era stata ricoverata subito dopo lo schianto. Tanti i messaggi di affetto arrivati in queste settimane alla famiglia della giovane e, per la prima volta, i suoi genitori, il fratello e il compagno hanno deciso di rompere il silenzio per ringraziare tutti coloro che hanno fatto sentire la propria vicinanza in un momento davvero terribile.