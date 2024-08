Traffico Roma del 03-08-2024 ore 09 | 54

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1Napoliintenso con code di 5 km tra Frosinone Ceprano verso Napoli nulla da segnalare al momento sulle altre strade ed autostrade del territorio ad agevolare gli spostamenti stoffa i mezzi pesanti oggi tra le 8 e le 22 sull’intera rete viaria Nazionale Salvo naturalmente case autorizzati dalla legge domani domenica i mezzi pesanti resteranno Fermi dalle 7 alle 22 chiusa per lavori al Palatino via di San Teodoro da via dei fienili a via dei Cerchi modifiche alla viabilità anche lungo diverse vie adiacenti per il trasporto pubblico oggi sabato 3 agosto per lavori in sospeso il servizio della metro B B1 tra proprietari e Laurentina per l’intera giornata attivo un servizio bus sostitutivo regolare il servizio tra Castro Pretorio Rebibbia e Ionio ma per i dettagli di queste altre notizie potete ...