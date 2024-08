Swatch ha fatto l' orologio per l' estate e costa poco più di 100 euro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Forse quello che davvero vorremmo chiedere a undell'è che siaimpegnativo. Che tradotto potrebbe essere una cosa del tipo, leggero, impermeabile così non ci viene l'ansia a ogni tuffo, e magari pure con un tocco di colore, che nelle giornate di sole non guasta. Ecco in tutta risposta, che non è mai sazia di novità, vedere alla voce Moon, ha da qualche giorno lanciato una nuova collezione di orologi che sono un inno alla gioia, non a caso si chiama Colors of joy, omen nomen. Bold e coloratissimi, dal giallo lime al viola, passando per l'arancio e il turchese, hanno la particolarità di avere un bracciale integrato stampato a iniezione, dotato anche di una chiusura a farfalla pieghevole, vezzo in genere dell'orologeria di fascia alta, e di essere realizzati tutti in materiali biosourced.