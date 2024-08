Paola Concia sul caso Khelif | La sinistra non può negare il problema A forza di includere sacrificano le donne

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 agosto 2024) “È molto difficile giudicare. La pressione a cui sono state sottoposte quelle due atlete, entrambe, incide sulla prestazione. Non so cosa avrei fatto se mi fossi trovata nei panni di Carini. Io penso che, banalmente, non ha retto la pressione. E va rispettata”. Così l’ex deputata Pdin un’intervista a Libero. Lei ha invitato a smetterla con l’ideologia, a non nascondere la testa sotto la sabbia, e a tenere lontana la politica.: non si puòilCon chi ce l’aveva? “Con tutti – spiega – destra e. Mi ha dato fastidio, da ex donna di sport, questa ricerca ossessiva dello scontro. Ha cominciato il centrodestra, la Lega, poi naturalmente lagli è andata dietro alla grande, facendo diventare questa vicenda uno scontro politico in cui Carini è la paladina della destra,della. Una cosa ridicola.