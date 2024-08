Olimpiadi Paltrinieri all’attacco dei Giochi | Villaggio? Atleti non sono tutelati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) “Ilolimpico? Ne ho fatti quattro di, e questo sicuramente è il peggiore. In camera non mi addormento mai prima delle due di notte: fa troppo caldo. Noi qui siamo i protagonisti, ed è impensabile non avere l’aria nelle camere”. Parole di fuoco, quelloe di Gregorio, che hanno riacceso le polemiche nei confronti dell’organizzazione francese delle.Leggi anche: È ufficiale: Kamala Harris sfiderà Donald Trump alle presidenziali Usa “Non si postrattare così gli. Non siamo” ha detto Gregorio, dopo aver strappato il pass per la finale olimpica dei 1500 stile libero a Parigi con il secondo tempo. “Questo 14’42?56 é un gran tempo, sapevo che avrei dovuto tirare – ha spiegato – Se sarà il mio ultimo 1500 a un’Olimpiade? Potrebbe essere, ci pensavo questa mattina.