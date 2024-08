Nuoto 4×100 mixed misti | oro e record del mondo Usa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Nell’ultima finale della penultima giornata cade il secondodeldi questa Olimpiade per il: la staffettadegli Stati Uniti (Ryan Murphy, Nic Fink, Gretchen Walsh e Torri Huske) conquista il titolo alla Defense Arena di Nanterre grazie a uno strepitoso 3’37?43. Alle spalle degli americani, argento easiatico per la Cina (3’37?55), bronzo e primato oceanico per l’Australia (3’38?76). L'articolo: oro edelUsa proviene da The Social Post.