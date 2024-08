Nidi arrivano i finanziamenti Trenta posti in più per le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) La Regione ha accordato il finanziamento richiesto dall’Amministrazione comunale di Formigine per aumentare 29deid’infanzia, per un totale di più di 170mila euro. L’operazione permetterà lo scorrimento delle graduatorie, portando la percentuale di copertura dei dal 62 al 74% delle richieste. L’offerta deineid’Infanzia a Formigine sarà dunque di 309 tra gestione diretta, in concessione ein convenzione neiprivati. A questi, si aggiungono 68neiprivati autorizzati. Accanto al nido, il sistema educativo comunale prevede i servizi integrativi organizzati all’interno del Centro per le"Villa Bianchi" di Casinalbo dedicati ai bambini da 0 a 12 mesi (servizio Primi Passi) e a quelli da 12 a 36 mesi (Centro Bambini e).