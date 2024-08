Napoli e Juventus | Chiesa da Conte a 200 Berardi in bianconero a 250

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 agosto 2024) 2024-08-02 16:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’estate è il periodo più caldo per il calciomercato. Le voci sui possibili nuovi arrivi si rincorrono sui giornali, sulle tv, sui siti web e sui social media in un tam-tam che alimenta l’immaginazione dei tifosi e tiene con il fiato sospeso gli addetti ai lavori. Anche quest’anno le indiscrezioni sono particolarmente numerose e riguardano praticamente tutte le squadre, a tutti i livelli, naturalmente anche perche proveranno a tornare ad essere ancor più competitive della trascorsa stagione. Sulla lavagna gli analisti propongono tra le numerose scommesse in lavagna anche quella relativa ai calciatori che potrebbe cambiare squadra e la relativa destinazione entro massimo il 1° settembre prossimo.