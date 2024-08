Napoli | Conte è il colpo dell’estate tutti danno 30% in più

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 3 agosto 2024) Interessante intervista al dirigente sportivo Mauro Milanese che parla del mercato di Inter edescrivendone le prospettive e cosa bisogna aspettarsi dal mese di agosto. “L’Inter ha fatto un mercato mirato e con gli innesti giusti. Sarà ancora la favorita, ma le altre stanno lavorando”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex difensore anche die Inter, Mauro Milanese, oggi dirigente. Cosa si aspetta ancora dai nerazzurri? “Potrebbe pensare ad un altro attaccante”. E il? “è una garanzia e i calciatori rendono il 30% in più. In più ildeve riscattare la scorsa stagione. In più il mercato mi sembra positivo con Buongiorno e Spinazzola e Marin”. “L’Inter ha fatto un mercato mirato e con gli innesti giusti. Sarà ancora la favorita, ma le altre stanno lavorando”. Così a TuttoMercatoWeb.