Lindstrom super-gol all’esordio con la maglia dell’Everton VIDEO

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo il suo addio al Napoli Jespersi fa subito notare. Il danese, che è arrivato in prestito nella Merseyside da poche settimane, ha realizzato un gol capolavoro segnando direttamente da punizione: destro perfetto e nulla da fare per il portiere del Preston. 70? Goal! Another debutant on the scoresheet as Lindstrøm curls home a great free-kick! 0-3 https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/A7qpKjRFnM — Everton (@Everton) August 3, 2024all’Everton Il Napoli saluta Jesperche ha firmato con l’Everton, lasciando gli azzurri dopo un anno. L’esterno danese era stato acquistato dall’Eintracht Francoforte per circa 30 milioni di euro e ora passa al club inglese con un prestito oneroso con diritto di riscatto che porta 3 milioni ora e altri 22 milioni a fine stagione se l’Everton decide di confermarlo.