Laggiù il segno di un oltre

(Di sabato 3 agosto 2024) 27 luglio, Gallura, verso mezzogiorno. Il mare, appena mosso da un fiato di brezza. Mare di cui non so dire il colore, tanto è cangiante dal turchese al verde, al blu profondo: tanto trasparente è quest’acqua, nella luce gloriosa di luglio. In realtà è questa luce secante che crea i colori e li dipana, nell’arco lento delle ore: il colore del mare dunque è oggettivamente inafferrabile. È per questo che sono come avida di quest’acqua cristallina, che vorrei berla, stringerla nelle mani? Poi, sulla linea dell’orizzonte sta lei, la Corsica. Lei, mi suscita una silenziosa devozione. La linea viola e indaco che nella foschia del solleone si affievolisce e scompare: forse l’hai solo sognata. Ma ritorna, al tramonto, netta, tagliente – quasi crudele. Adesso, alle undici, già sta impallidendo.