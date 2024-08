Lacrime d’oro per Angela Carini la federazione di boxe filo-Putin la premierà con 50mila dollari

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2024)per, ladilaconIl no mas più ricco della storia del pugilato. Il primo – fino all’altro giorno il più celebre – fu quello di Roberto Duran mano di piedra che nel bel mezzo dell’incontro contro Ray Sugar Leonard si girò e leggenda vuole che pronunciò il fatidico “No mas”. Più di quarant’anni dopo, è toccato adpugile napoletana che alle Olimpiadi di Parigi dopo il primo pugno sferrato dall’avversaria, l’algerina Khelif, si è girata e non ha più combattuto. Poi si è inginocchiata – lei sostiene per scusarsi con suo padre che non c’è più – e si è messa a piangere. Quel pugno era troppo forte perché l’avversaria produce naturalmente più di testosterone d altre donne. L’algerina è definita intersex, intersessuale. Per il Comitato olimpico internazionale può gareggiare.