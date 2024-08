Jesse Owens e l’amico tedesco Luz Long da avversari a fratelli davanti a Hitler e al mondo intero

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 3 agosto 2024) 3 agosto 1936. Una data storica neldello sport. Ai Giochi Olimpici di Berlino, nel pieno della dittatura nazista, un atleta afroamericano mostrò ad Adolfquanto ridicole fossero le sue teorie sulla superiorità ariana. Il suo nome era, un ragazzo dell’Alabama che avrebbe poi vinto 4 medaglie d’oro: nei 100 metri piani (proprio il 3 agosto), nel salto in lungo, nei 200 metri piani e nella staffetta 4×100 metri. Un’impresa colossale, visto anche il contesto. Ebbene, in quella circostanzastrinse una sincera amicizia con ilLuz, un atleta che però non aveva alcuna intenzione seguire i canoni nazisti. Carl Ludwig Hermann, detto Luz, era l’ariano perfetto: biondo, occhi azzurri, prestante. Quando si trovòil fenomenalenel salto in lungo, il 4 agosto 1936, l’americano aveva già fallito due salti e rischiava l’eliminazione.