Il film Reboot di Blade si farà nonostante l’affronto del Comic Con

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 3 agosto 2024) Scritto da IldisidelCon, Cinque anni dopo l’annuncio iniziale al San Diego-Con 2019, ildidel MCU è ancora in fase di sviluppo, senza una sceneggiatura definitiva o un regista confermato. Con l’uscita programmata per novembre 2025 che si avvicina rapidamente, l’assenza didai panel dei Marvel Studios al San Diego-Con 2024 ha sollevato preoccupazioni. Tuttavia, secondo Variety, la Disney mantiene la fiducia nel progetto, confermando la data di uscita per il 7 novembre 2025. La Disney Aggiorna la Lista deiConfermato per il 2025, UnMCU Rimosso La lista aggiornata della Disney per il periodo 2024-2027 include modifiche significative, come l’eliminazione di unMCU senza titolo precedentemente previsto per il 24 luglio 2026.