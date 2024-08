È ancora disperso il giovane migrante scaricato a 100 metri dalla costa di Ceuta In corso le ricerche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Sonoledi unlasciato a 100dida una moto d’acqua che subito dopo si è data alla fuga. La moto è stata poi intercettatagendarmeria sullamarocchina. È successo ieri notte quando, secondo le fonti di polizia citate dall’agenzia Efe, due moto d’acqua sono entrate a tutta velocità nelle acque antistanti l’exclave spagnola in Marocco nel tentativo, probabilmente, di far entrare illegalmente dei migranti nel territorio iberico. Per intercettare i due mezzi acquatici, sono state subito mobilitate le pattuglie della guardia civile e del Servizio Marittimo. L’allarme lanciato alla polizia di frontiera marocchina, ha permesso l’individuazione e l’intercettazione dei due piloti da parte della Marina del paese magrebino.