(Di sabato 3 agosto 2024) Nella serata del 2 agosto 2024, un cittadino di Cisterna di Latina (LT), identificato come un uomo classe 1969, si è presentato presso gli uffici del locale Comando Stazione in evidente stato di alterazione alcolica. L’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con l’obbligo diprima delle ore 21:00 e di non uscire prima delle ore 06:30, oltre al divieto di avvicinamento alla sua ex moglie, ha iniziato a inveirele forze dell’ordine e la magistratura, ritenendoli responsabili della sua attuale situazione. Violazioni e Conseguenze I militari del Comando Stazione, notando lo stato di alterazione alcolica dell’uomo e considerando che aveva raggiunto gli uffici a bordo della suavettura, lo hanno invitato a sottoporsi all’esame del tasso alcolemico. Tuttavia, l’uomo ha rifiutato l’accertamento.