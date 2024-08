Da chi abita la casa dal piacere a chi punta ad arrivare a settembre in perfetta forma mentale

Leggi tutta la notizia su iodonna

Da chi ha l'anima da crocerossina e si lascia coinvolgere a chi ha smesso di voler primeggiare a tutti i costi. Ecco le previsioni dell'oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Siete ben altro da quell'Ariete che voleva primeggiare a tutti i costi per uscire dall'ombra. Ora sapete essere capo fingendo di non esserlo affatto. Parola chiave della settimana: consapevolezza. Toro 20 aprile – 20 maggio Quest'anno avete avuto il coraggio di cambiare passo, per far posto a molte novità. E l'esistenza ha virato sul bello stabile.te ladel. Parola chiave della settimana: serenità.