Conti record per Banca Ifis Salgono utili e ricavi

(Di sabato 3 agosto 2024)segna un utile netto consolidato in crescita a 94 milioni di euro (+2,8%) ed è il miglior risultato semestrale ordinario della storia dell’istituto. L’andamento favorevole deiconsolidati a 374,5 milioni, in crescita del 7,5% rispetto al primo semestre 2023, è sostenuto – si legge in una nota – dal positivo andamento dell’attività commerciale, del business Npl e della finanza proprietaria, che ha compensato l’aumento del costo della raccolta. I flussi di cassa sui portafogli Npl, comprensivi di Revalea, sono stati pari a 220 milioni nel semestre. Ridotti i possibili impatti sul margine di interesse di futuri tagli dei tassi di interesse. Solida posizione di liquidità pari a circa 1,7 miliardi di euro di riserve e attivi liberi finanziabili in Bce (Lcr pari a circa 1.300%).