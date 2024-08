Calcio Coppa Italia | la Carrarese comincia bene ed elimina i siciliani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Chiavari (Genova), 3 agosto 2024 – Grazie ai gol dei due ultimi arrivati, ed entrati nella ripresa, Cherubini e Cerri, laha superato il turno prre dellaFrecciarossa e il 12 agosto giocherà a Cagliari i trentaduesimi di finale. Soltanto all’ultimo minuto gli apuani hanno avuto ragione di un Catania arrivato a Chiavari in formazione rimaneggiata, vista l’impossibilità di utilizzare tutti i nuovi acquisti per un problema di fideiussioni. La gara si è giocata a Chiavari. Ora la sfida in casa del Cagliari.