Atletica gli azzurri della 4×400 mista | Medaglie lontane la pioggia ha influito

(Di sabato 3 agosto 2024) L’Italia ha chiuso in sesta posizione la finalestaffettaalle Olimpiadi di Parigi 2024 nell’leggera. Luca Sito, Giancarla Trevisan, Edoardo Scotti e Alice Mangione hanno disputato nel complesso una discreta gara, facendo registrare il tempo di 3:11.84. Nella prima parte glisono stati in lotta per la quinta posizione, che poi è sfumata nelle ultime due frazioni. Queste le considerazioni deglidopo questa finale disputata a testa alta intervistati dalla FIDAL, a cominciare da Sito: “Lahamolto, credo di aver fatto un’ottima frazione e sono carico per le prossime gare”. Trevisan: “Abbiamo corso forte, ma c’è un po’ di rammarico per come è andata”. Scotti: “Speravo di fare meglio, leerano”. Mangione: “C’è stato caos al cambio, ho preso il testimone con la mano destra, purtroppo haparecchio”.