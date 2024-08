Zia Rosina compie 104 anni dal Comune attestato di longevità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Buon compleanno a Rosolina Santoro, per tutti zia, la più anziana di Carife, che ieri, 1° agosto, ha compiuto 104! Gli auguri speciali alla donna più longeva deldi Carife arrivano dal sindaco Antonio Manzi: “Un traguardo straordinario che è stato celebrato con grande affetto e orgoglio da tutta la comunità”. L’Amministrazione Comunale e il Sindaco hanno consegnato a Rosolina una targa condi, un piccolo gesto per onorare una vita lunga e ricca di esperienze. “Rosolina è un simbolo vivente della nostra storia, della nostra cultura e dei valori che ci tengono insieme come comunità. Auguriamo a Rosolina tanta salute, serenità e altri momenti felici circondata dall’affetto delle persone a lei care”. L'articolo Zia104, daldiproviene da Anteprima24.it.