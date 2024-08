Winx Club 20th Celebration Party a Rimini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sabato 31 agosto in Piazza Malatesta l’evento dedicato ai fans per spegnere le candeline di 20 anni di amicizia, magia e avventure– Si avvicina il più grande appuntamento 2024 dell’universo, l’intramontabile classico made in Italy diventato un successo planetario: sabato 31 agosto è il giorno tanto atteso in cui i fan di tutto il mondo si ritroveranno in Piazza Malatesta aper festeggiare insieme il ventesimo anniversario delle leggendarie fatine con! Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha, e Tecna compiono 20 anni e Rainbow ha organizzato (con il patrocinio e la collaborazione del Comune di) un evento unico e speciale: un esclusivodi compleanno per celebrare l’importante ricorrenza e rendere indimenticabile questo magnifico traguardo di crescita e successi.