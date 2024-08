Water Aliance Alla guida eletto Pini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Raffaele(nella foto)diAlliance - Acque di Lombardia, la rete di imprese che riunisce i tredici gestori in house del Servizio Idrico Integrato della regione e che ha prorogato il proprio Contratto di Rete sino al 2027. Per Acque Bresciane, Alfa, BrianzAcque, Como Acqua, Gruppo CAP, Gruppo TEA, Lario Reti Holding, MM, Padania Acque, Pavia Acque, SAL, Secam e Uniacque si prospetta così, in sinergia, un nuovo ciclo di obiettivi ambiziosi e sfidanti per continuare a garantire, anche attraverso la condivisione delle migliori pratiche nella gestione pubblica dell’acqua, un servizio di qualità a oltre 9 milioni di abitanti. Leleè statoall’unanimità e a lui spetterà il compito di mantenere la roadmap tracciata negli anni scorsi. "Ringrazio i presidenti per la fiducia riposta – commenta–.