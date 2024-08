Toti | Dimissioni? Evitato scontro su pelle cittadini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - "Non c'è stato nessun isolamento politico. Con l'avvocato Savi abbiamo valutato che io mi sarei martirizzato, la procura non avrebbe cambiato la sua impostazione e avremmo combattuto una battaglia sulladella Liguria". Così Giovanniha spiegato le ragioni delle sueda presidente della Liguria incontrando i giornalisti dopo la riunione con la sua lista. "Abbiamo deciso che era più logico ridare la parola ai liguri e affrontare un processo, senza sottrarci a un confronto con i magistrati. - ha detto- Per la prima volta si è scritto nero su bianco che la possibilità di reiterare il reato dipendeva dalla funzione esercitata da un eletto dai. Su questo il Parlamento si deve interrogare".