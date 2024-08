The Untouchables – Gli Intoccabili è ispirato a una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 2 agosto 2024) The– Gliè uno dei film simbolo degli anni Ottanta che è diventato un cult movie andando ben oltre qualsiasi limitazione temporale. Quando appare sul grande schermo è il 1987 e a firmare la regia è Brian De Palma. Gran parte del fascino, però, è dato dalle ambientazioni di una Chicago anni Trenta e, soprattutto, da un cast d’eccezione che ha visto lavorare insieme Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia e Robert De Niro. Per non parlare, poi, del potere di consegnare allacinematografica la frase simbolo: “Sei solo chiacchiere e distintivo“. Tutti elementi che sono andati ad arricchire e romanzare una vicenda, nello specifico quella del giovane agente federale Eliot Ness il cui merito è stato riuscire nell’impossibile: ossia arrestare il gangster Al Capone a causa di evasione fiscale. Ma come è riuscito nella sua impresa? Sicuramente non da solo.