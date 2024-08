Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles l’anteprima dei primi 6 episodi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tutto accade in una notte in questa nuova serie dedicata alle fantastiche Tartarugheof theviene concepita dai suoi creatori come un’anticipazione del sequel diMayhem, che ad oggi non ha ancora una data d’uscita prevista. Il mood della serie è frizzante e giovanile, adatto a un pubblico adolescenziale che entra in contatto per la prima volta con il mondo delle Tartarughe, senza ovviamente escludere il popolo dei fedelissimi. I riferimenti alla lore ci sono, con tanto di anticipazione sulla genesi di alcune vecchie conoscenze. Iseici hanno permesso di entrare in contatto con questo nuovo “punto di vista”, sicuramente molto adatto ai tempi che corrono e che, allo stesso tempo, riesce a creare un ponte di connessione con il passato storico della serie ben riuscito.