Sella un cammino da brividi Subito Forlì Udine e la Effe

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dal 29 settembre al 27 aprile, 19 giornate spalmate in 7 mesi di fuoco. L’incipit riguarda la prossima Serie A2, che si preannuncia avvincente come non mai, almeno negli ultimi 20 anni. Soltanto nella mattinata di ieri la lega ha svelato l’intero calendario per l’annata 24/25. Livorno alla Baltur Arena al debutto, poiderby al PalaGalassi contro, nel primo turno infrasettimanale (saranno 6 in tutto). Il saliscendi proseguirà con Orzinuovi in casa ein trasferta, poi l’attesissima sfida con la Fortitudo al Paladozza (16 ottobre), al quale seguirà un trittico di sfide da, contro Torino, Cantù e Brindisi.