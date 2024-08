Ritiro al Mancini agli sgoccioli poi si penserà agli esuberi e alla Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Stanno per scorrere i titoli di coda sulromano del Benevento in corso alPark Hotel. Dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Auteri che ha permesso a tutta la truppa di godersi un po' di relax, oggi la squadra si è allenata questa mattina e nel pomeriggio. Il gruppo è a Roma dallo scorso 15 luglio e fino ad ora ha disputato due amichevoli, entrambe vinte contro il San Giorgio del Sannio mentre domenica scorsa i giallorossi hanno battuto 2-1 in rimonta l'ambizioso Roma City, squadra che sta allestendo un collettivo importante per la serie D. Tutto sommato, tranne qualche problema che ha interessato Simonetti, Agazzi e Perlingieri, la squadra ha potuto svolgere ilin maniera molto tranquilla senza particolari problemi.