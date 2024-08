Parigi 2024 le fiorettiste | argento bellissimo Errigo commossa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024), 3 ago. (askanews) – Festa a Casa Italia per leazzurre, medaglia d’nella gara a squadra a. “Siamo arrivate qui – ha detto Arianna– con il sogno di portarci sicuramente a casa la medaglia più preziosa. Però le Olimpiadi sono difficili, non è una gara facile. E quindi siamo orgogliose e contente di questa medaglia d’”. “Avevo tanta voglia di riscatto nella gara squadre – ha aggiunto Alice Volpi – ci tenevamo davvero tanto. Non è arrivato l’oro e poteva arrivare, però è una medaglia bellissima, questa d’e ho capito l’importanza di una medaglia, che è tanta, è grande”. “La medaglia come potete vedere è pesantissima – ci ha spiegato Francesca Palumbo – ve la posso garantire, però a parte questo il panorama internazionale è cambiato, gli altri Paesi sono cresciuti tantissimo, tantissimi tecnici sono andati all’estero.