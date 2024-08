Orrore a Roma violentate due 18enni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Due ragazze di 18 anni sono state ripetutamenteda due uomini. E’ successo a, nella zona della Borghesiana, in un’abitazione all’ultimo piano di una palazzo in via Torregrotta. Le giovani (una originaria della provincia die l’altra dell’hinterland di Viterbo) sono state stuprate da un uomo che le aveva ospitate in casa e da un suo amico dopo averle fatte ubriacare. Le vittime, tra cui un delle due affetta da una grave patologia, sono poi riuscite e a chiamare il 112. Entrambe sono state medicate al pronto soccorso del policlinico Casilino dove i medici dopo aver attivato la procedura del cosiddetto protocollo ‘rosa’, hanno riscontato i segni delle violenze.