Olimpiadi di Parigi 2024 quando vedere la finale dei 100 metri con Jacobs | orario batterie semifinale e finale

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ladei 100maschili, specialità di, è uno degli eventi più attesi delledi. L’atleta è il campione in carica dopo aver vinto l’oro a Tokyo 3 anni fa e tutti i riflettori sono puntati su di lui. Vediamo insieme dove ele, le semifinali e laai 100maschili:e dovela gara diGrande attesa per ladei 100maschili che è una delle gare di maggior fascino della competizione sportiva. L’Italia vi arriva dopo aver ottenuto alcune medaglie nella ginnastica artistica, nel nuoto e nel fioretto. L’appuntamento con i 100maschili è in programma per sabato 3 agostoalle ore 11.45 con lema sarà nella giornata di domenica che capiremo qual è il destino di Marcel