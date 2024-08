Minds Beneath Us | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 2 agosto 2024)US ci porta in un’avventura sci-fi avvincente e visivamente straordinaria, ambientata in una Taipei futuristica. Questo titolo non solo esplora temi profondi e complessi, ma lo fa con una grafica eccezionale e uncoinvolgente.UsUna delle prime cose che salta all’occhio inUS è la cura maniacale dei dettagli grafici. La combinazione di personaggi animati in 2D con ambientazioni 3D dettagliate crea un’atmosfera immersiva e unica. Le strade di Taipei sono rappresentate con una tale vividezza che ogni angolo della città sembra pulsare di vita. Questo contrasto tra il tradizionale disegno a mano e la moderna grafica tridimensionale offre un’esperienza visiva che non ha paragoni. La trama diUS è intrigante e ben congegnata.