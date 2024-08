Mamma dà a figlia di 4 anni busta di cibo di Burger King poi si sente dire Mamma non voglio ketchup

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tiffany Floyd si è fermata in un drive-in divicino a casa sua, nella zona occidentale di New York. Con l’intenzione di mangiare un boccone veloce mentre era fuori con ladi quattro. Doveva essere un pasto senza problemi, ma dopo che suasi è lamentata del “” sul suo pasto, la situazione è peggiorata. “Oggi sono andata alvicino a casa mia”, ha raccontato Floyd in un video su TikTok. Ha spiegato che pochi istanti dopo aver consegnato il pasto alla, ha sentito: “, nonil”. “Così ho ripreso la borsa, pensando che avessero sbagliato la nostra ordinazione”, racconta Floyd. “Poi guardo nella borsa e c’è sangue dappertutto”.