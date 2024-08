Le vittorie olimpiche dell’uno agosto | è tradizione A Parigi due ori in 10 minuti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Come era successo nel 2021 a Tokyo Nel 2021, a Tokyo, durante i Giochi Olimpici ci sono stati dieciche hanno cambiato il corso della storia dello sport e dell’atletica. Prima, l’oro di Tamberi nell’alto e poi l’oro di Marcell Jacobs. Leggi anche:, sfiorata gaffe in Rai. Fangio: “è bello anche solo partecipare” Tre anni dopo e non quattro, causa pandemia, è successo qualcosa di simile. Aè arrivato prima l’oro del bresciano di Roncadelle, Giovanni De Gennaro nel K1 e poi l’oro nel judo della Bellandi. Nemmeno a farlo di proposito, i due sono entrambi di Roncadelle. Una bella storia italiana.